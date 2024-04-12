外傭借貸後失蹤 到內地澳門做黑工

【本報訊】現時香港有不少雙職父母，不少家庭會選擇聘請外傭，惟近月本港出現有外傭借貸後失蹤，當中更有人借逾十萬元後失蹤，連累僱主受到財務公司滋擾，甚至有外傭在港逾期居留18年。有議員指現時有集團協助外傭辭職後轉做黑工，而現時政府仍沿用70年代外傭政策，要求當局檢視，並設訂出外傭借貸上限。

國際政商勞資事務和諧關愛會會長林夏瑤指，疫情至今外傭失蹤個案持續上升，而不少僱主在外傭辭職後都會收到財務公司信件，更收到有指部分離職的外傭，在辭職後未有離港，並從事洗碗工作，或到內地及澳門做黑工，更甚有黑工最長做18年，直言影響本港治安。

國際政商勞資事務和諧關愛會主席伍嘉慧則指，有九成外傭失蹤涉及借錢，當中有人更借貸超過10萬元，在外傭失蹤後相關財務公司更會向僱主追款。伍指部分外傭不但借貸後失蹤，獨留兒童或長者在家中，甚至會偷錢，要求政府提供外傭逾期居留的數字和國籍身份，以及成功舉報黑工數字。

有組織以月薪1.8萬招攬 全港商會總會長劉麗斯表示其外傭早前以女兒過身為由請兩星期假回鄉，及後延長假期至一個月，最後更失蹤，期間向其家人借款更超過兩萬元，而在外傭離開後約3個月自己才發現外傭原來向多個財務公司借貸合共7萬元，結果她被多間借貸公司不斷以電話和信件滋擾，事件擾攘一段時間才能得以平息。

議員梁熙表示近日接獲求助，指有集團在外傭剛來港期間透過不同組織接觸廣東話學校等形式去接觸外傭，在熟落後就會有人招攬外傭做黑工，以開出遠高於外傭的工資，約1.8萬元，鼓勵外傭做黑工。

另一議員顏汶羽指出，現時香港外勞政策至今仍沿用70年代安排，又指規管外傭涉及部門眾多，希望可以有外籍家庭傭工事宜監管局處理外傭問題，要求入境事務處要做到真正執法，要巡查放蛇。

他又建議政府研究引入外籍家庭傭工借貸規限，例如借貸公司只能向外傭借貸最多月薪的兩倍，並訂立每年可借貸上限等，確保外傭不會因過度借貸而出現財政困難，或可能連累僱主被不法高利貸集團滋擾，直接影響僱傭關係。