猜猜我是誰騙案 6男落網

【本報訊】執法部門就針對「猜猜我是誰」的電話騙案，前日於大埔、將軍澳、柴灣及上水區採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕6名男子（14至19歲），包括詐騙集團一名主腦、一名骨幹及4名負責上門收騙款的「跑腿」，他們分別報稱學生及無業。經調查後，被捕人相信與今年3月11日至20日的7宗騙案有關，涉款共約56萬元，單一案件由數千至近10萬元不等，而案中受害人均為長者，年齡介乎70至89歲。行動亦檢獲被捕人犯案時的衣物及電話。