龍七公：行長世家曝光 國企近親繁殖

童言無忌，所以往往是戳破慘淡的現實真相，就像揭穿「皇帝的新裝」的那位小男孩一樣。最近，一位袁姓小學生在課堂演說談理想時，侃侃而談「我長大以後想當中國農業發展銀行的行長，繼承我的爸爸。因為我的爺爺是中國農業發展銀行的行長，媽媽是中國農業發展銀行副行長，所以我想繼承我們的家產」。

在引爆輿論之後，這一「行長世家」的真相也被曝光，事實與小學生的演說相差無幾。其父親是中國農業發展銀行廣德市支行行長，母親是農發銀行宣城市分行科長，外公退休前是農發銀行旌德縣支行行長，爺爺也是農發行的幹部。

幾歲的孩童，沒有甚麼錯，他能有如此流暢的自信表達，毋庸置疑是受家庭環境的耳濡目染，潛移默化形成的。不難想像，平時其家族之間處處充斥行長的優越感，並充分享受到了權位帶來的特權便利，同時灌輸給下一代。這令人想起兩年前江西爆出的周公子炫富事件，主人公周劼的父母和伯父們擔任江西省高速集團黨委委員、省交通設計院黨委副書記、省綜合交通運輸事業發展中心副處長、南昌長途運輸第五分公司副總經理等職，是不折不扣的「交通世家」。

周公子那句「家族傳承吾輩責」的狂言，與袁同學「繼承我們的家產」又何其相似。如果不是這次網絡曝光，幾年後這位「行長世家」的小學生，極大概率成為「袁公子」。這恐怕並非杞人憂天、危言聳聽。

童言無忌的背後，是驚人的真相。中央巡視組曾公開點名中國石油、中國人壽等國企存在「近親繁殖」。中國工商銀行總行600多名幹部裏，有多達220名幹部的配偶、子女在工行系統工作。還有類似的「電力世家」、「煙草世家」、「鐵路世家」，都是親戚朋友、祖孫三代盤據同一單位，底層百姓寒門子弟的上升通道被堵死，因而形成「農民世家」、「外賣世家」、「小販世家」。

實際上，《國有重要骨幹企業領導人員任職和公務迴避暫行規定》等在20多年前就開始實施，但上有政策，下有對策，通過種種「私人訂制」、「曲線救國」、「交換安插」等方式規避制度，讓近親繁殖不斷滋長。而這些「世家」都是集中在油水豐厚、資金密集、權力集中的壟斷行業，任人唯親，進一步增加了封閉性、排他性。普通人視同登天的工作、賺錢，在「行長世家」、「交通世家」手中，則輕而易舉。

把持要津 盤根錯節 更令人寒心的是，周公子、袁同學的世家已持續多年，並不是甚麼「隱秘的角落」，而是理直氣壯的大行其道。如果不是偶然的網絡事件，還會繼續下去。而多年來並無任何監督、整改，依舊還有很多此類的世家在把持要津，盤根錯節，「國家」的單位、權力、金錢，也就成了「私家」的家產。這正是許多家族式腐敗的溫床。