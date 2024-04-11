撥亂反正：日西結盟 淪二等公民

日相岸田文雄於美國進行國事訪問，除了此前談過，美國希望藉此行撮合日、菲，將防衞菲律賓的責任甩鍋給日本，有關日本有望加入由澳洲、英國和美國組成的AUKUS三方安全聯盟，變成JAUKUS的消息也甚囂塵上。AUKUS是由澳（AUS）、英（UK）、美（US）的英文簡稱合併而成，加入日本（JAPAN）就成了JAUKUS。

然而，根據美英澳在岸田出訪前發表的聯合聲明，有關JAUKUS的構思似乎是日方自己想多了。聲明指出，AUKUS協議中涉及發展先進能力的「第二支柱計劃」，將於今年內與潛在合作夥伴進行磋商，當中會考慮技術創新、融資、產業優勢、充分保護敏感資料的能力，以及對促進印太地區和平與穩定的影響等因素；認識到日本在這幾方面的優勢和與3國的密切雙邊國防夥伴關係，3國正考慮與日本就「第二支柱計劃」進行合作。

說得白一點，在美英澳西方3國眼中，日本是「非正常國家」和區內的「二等公民」，不可能擁有任何形式的核武和相關的技術與資訊，故不會考慮讓日方參與AUKUS的「第一支柱計劃」，即是以澳洲先進核動力潛艇（美英合作製造）為核心的軍事合作。日本極其量只會成為3國在核技術以外的科技、生產和情報方面的合作夥伴，並非平起平坐的4國聯盟。故AUKUS將不會變成JAUKUS，因為當中「J」字絕不可能排在AUKUS之前。

不過，無論4國的關係叫做甚麼名稱，有關合作都意味「新冷戰」進一步成形。美英在大西洋有北約，在太平洋有AUKUS外加日本、南韓和菲律賓，緊緊包圍着中國、俄羅斯、伊朗3個被美英視為「邪惡軸心」的國家。即使美國明年換成特朗普任總統，這個歷史進程相信亦只會略為減慢，難以逆轉。