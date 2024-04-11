強詞有理：親疏有別

近日美國財長耶倫和俄羅斯外長拉夫羅夫幾乎同時訪華，性質不同，待遇也不同。前者不請自來，後者受邀而來；前者不獲中國最高領導人接見，後者與中國國家主席習近平相見甚歡。孰親孰疏，不言而喻。有舔美人士稱讚耶倫自己背着手提包下飛機，好像來旅遊的普通大媽，親民、接地氣，但對老美盛氣凌人、居高臨下的一面卻隻字不提，可謂奇哉怪也。西方政客擅長形象包裝，熱衷於公關騷，舔美人士一味瞎吹捧，到底是無知還是無恥？

耶倫當然不是來旅遊的，而是來興師問罪的。在啟程之前，她就反覆指摘中國電動車、太陽能和鋰電池等綠色能源產業存在「產能過剩」和「不公平競爭」，扭曲了全球市場的價格和生產模式，損害了美國及世界各地企業和工人的利益云云。可見她此次上門動機不純，無非想迫使中國去產能去工業化，結果自然一無所獲。最不可思議的是，耶倫還警告中國企業不要為俄羅斯提供物資支持，否則將面臨「嚴重後果」。這簡直就是霸道嘴臉，哪有一點大媽形象。美國可以源源不絕為烏克蘭和以色列提供軍火，中國企業卻不可以與俄羅斯維持正常經貿合作，這是甚麼邏輯？

中國不是嚇大的，耶倫的所謂警告不過是廢話，在此次行程中，主人家沒有令其太過難堪，已算是相當客氣。中國人一向待客之道是，朋友來了有美酒，豺狼來了有獵槍。俄羅斯外長拉夫羅夫此次訪華雖僅逗留兩天，卻獲得超高規格接待，與耶倫恰成鮮明對比。中方傳達的意思很明顯，俄羅斯才是真正朋友，美國愈是挑撥離間，愈顯得自己齷齪。

事實上，耶倫也知中方不可能任其擺布，去產能只是說說罷了。她明知這是無法完成的任務，為何還要萬里迢迢跑這一趟？原因很簡單，既是為了拜登的選情需要，也是因為美國經濟遇到麻煩。儘管華府有關部門不斷粉飾櫥窗，經濟數據做得非常漂亮，但實際情形恐怕不是這麼一回事。每個月公布的非農職位就業人數都超乎預期，過一段時間再往下修正，如此來回操弄到底為了甚麼，大家心知肚明。

當然，最令耶倫焦慮的還是債務問題。美國國債早就突破34萬億美元，而且還在急速攀升，身為大掌櫃的她無計可施，只好求中國高抬貴手，但恐怕也是失望而回。