統一派位 5人爭1英中學額

【本報訊】2024年升中一的統一派位選校階段展開，教育局表示，估算參加本年度中一派位的學生總數有5.15萬人，較往年同期的5.06萬人增900人，反映適齡人口下降學生數量驟降的情況正在回暖。而參考最新一份《中學一覽表》，全港有約一萬個英中學額，以此推算即約5人爭一個席位，情況與去年相若。傳統名校林立的九龍城區，其英中學額數量是18區之冠，共提供逾千個分區派位學額，按區內小六生推算，該區入英中的競爭比為平均約3人爭一個學位。另外有不少名校的灣仔區和中西區則平均約兩人爭一個英中學額。

各小六家長於選校表甲部可選3間中學，不受校網限制，乙部則可按學生所屬的校網選30間中學，選校表須於5月6日前填妥，再經就讀的小學交回教育局。已登記電子平台用戶「智方便+」的家長，則可由4月9日起至5月6日網上交表。2024年中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月9日公布。

教界倡首三志願可進取 津貼小學議會主席蘇炳輝受訪時表示，雖然教育局估算參加中一派位的人數增加，惟各區情況有異，加上指仍有學生準備移民離港，認為數字未必準確。他續指，現時中學依然是位多人少，建議家長可留意學校提供的學額數目，首三志願更可採取較進取的策略。

蘇炳輝指，若心儀學校在所屬校網內，家長在甲部首志願揀選該校後可不填第二及第三志願，再於乙部首志願同樣選擇該校，以免誤中甲部的第二及第三志願。

資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀指出，雖然今年有輸入人才計劃的受養人來港入學，但難以解決學生人口一直下跌的問題。她建議可在第一、二志願選擇心儀和具競爭的中學，但到第三志願應選較有把握獲取錄的學校。