迷你倉藏炸藥武器 小號手押5‧10判刑

【本報訊】一名小交響樂團男小號手早前於紅磡鶴園東街租用一迷你倉，並在倉內儲存約10公斤可用作製造炸藥的硝酸鹽、硫磺及一批攻擊性武器等。執法人員到迷你倉搜查，搜出涉案物品並拘捕小號手。被告早前於區院承認有意圖而管有爆炸品及管有攻擊性武器共兩罪，原定於昨日判刑，但法官聽取辯方求情後，稱需時考慮，押後至5月10日判刑。辯方指被告已積極改過，事件對他成為演奏家的生涯有重大影響。

官指音樂生涯未完結 被告文曦，33歲，是一名小交響樂團小號手。他被控於2022年9月2日，在香港九龍紅磡鶴園東街4號的「e多迷你倉」內，非法及惡意管有爆炸品，即約300克思疑低性能炸藥，約10公斤思疑可用作製造炸藥的化學品，約5克自製延時保險絲及30枚煙花製品；管有3把刀、兩把斧頭、一支棒球棍，兩支木棍及一個彈射器連43粒金屬彈丸，意圖將其作非法用途使用。

辯方求情指，被告過往有正面良好品格，犯案屬一反常態。辯方又指被告在還押期間積極改進自己，且痛定思痛，沒有以諸多藉口推卸責任。辯方又指被告在音樂方面有天分，過往曾獲不少獎項，且曾教導年輕人音樂。而且因被告遭還押未能練習而影響他成為演奏家的生涯。但法官稱這並不等於他的音樂生涯已完結，他仍可作育英才；案情指執法人員在案發當日下午於紅磡區截停被告，被告及後承認租用涉案迷你倉存放烈酒。

人員帶同被告前往該迷你倉，在倉內搜出多個樂器盒及行李箱等，並於內裏檢獲長刀、斧頭、約4,908克硝酸鉀粉狀固體、5公斤鋁粉狀固體、616克硫磺粉狀固體、10枚火箭和20支羅馬燄火筒等物品。紀錄指被告是該倉房的唯一租戶。案件編號：DCCC 960/2023