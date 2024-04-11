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鐵皮屋惹祝融 起因有可疑

元朗唐人新村路金莎花園附近一荒廢鐵皮屋起火。 元朗唐人新村路金莎花園附近一荒廢鐵皮屋起火。
元朗唐人新村路金莎花園附近一荒廢鐵皮屋起火。
【本報訊】本周二深夜約11時，元朗唐人新村路金莎花園附近一荒廢鐵皮屋突然起火，期間火勢猛烈，濃煙直捲半空，附近多名居民見狀，慌忙報案求助。
消防接報趕至，迅速拖喉灌救，未幾把火勢撲熄，火警中幸無人傷，亦毋須疏散。消防經初步調查後，相信起火原因有可疑，遂轉交由執法部門跟進。
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