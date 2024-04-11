要聞港聞

住廈起火 多名街坊急報案

消防趕至救援。 消防趕至救援。
消防趕至救援。
【本報訊】昨日上午約7時半，筲箕灣筲箕灣道233至235號有大廈樓上單位突然起火冒煙，多名街坊見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊灌救，搜救隊則協助救援，未幾火勢被撲熄，初步相信無人受傷，至於起火原因則有待進一步調查。
起火單位外牆熏黑。起火單位外牆熏黑。
起火單位外牆熏黑。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc