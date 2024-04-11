4月11日(四)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月11日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
住廈起火 多名街坊急報案
消防趕至救援。
【本報訊】昨日上午約7時半，筲箕灣筲箕灣道233至235號有大廈樓上單位突然起火冒煙，多名街坊見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊灌救，搜救隊則協助救援，未幾火勢被撲熄，初步相信無人受傷，至於起火原因則有待進一步調查。
起火單位外牆熏黑。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240411-0411_00176_244/住廈起火--多名街坊急報案
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc