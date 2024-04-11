住廈起火 多名街坊急報案

【本報訊】昨日上午約7時半，筲箕灣筲箕灣道233至235號有大廈樓上單位突然起火冒煙，多名街坊見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊灌救，搜救隊則協助救援，未幾火勢被撲熄，初步相信無人受傷，至於起火原因則有待進一步調查。