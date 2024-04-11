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食肆爐頭搶火 濃煙捲半空

滾滾濃煙直沖半空。 滾滾濃煙直沖半空。
滾滾濃煙直沖半空。
【本報訊】昨午近4時，葵涌廣場地下一食肆廚房有爐頭突然搶火，大量濃煙沿油煙喉直沖半空，驚動多名市民報案。
消防接報趕至開動一條喉及派出煙帽隊灌救，約15分鐘後將火救熄。期間約100人自行疏散，意外中無人受傷，人員經調查後相信火警無可疑。
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