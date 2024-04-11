掠二手店值180萬名牌袋 3男女落網

【本報訊】尖沙咀天文臺道五礦大廈一間二手名牌寄賣店，於上周五被發現遭賊人潛入爆竊，掠走14個總值約180萬元的名牌手袋。執法人員經調查後，於本周一及本周二，以涉嫌「爆竊」、「處理贓物」及「洗黑錢」罪，拘捕一男兩女（36至52歲），同時檢獲約60萬元現金，被捕3人已被帶走調查。

轉乘的士巴士避追捕 初步調查顯示，男賊得逞後乘搭的士逃去，並揭發他把贓物寄存於觀塘一酒店房間，其後再把手袋取至上水一間藥房，交予一名內地女子以換取大量現金，沿途竊賊不斷轉乘的士及巴士等交通工具逃避追捕。至本周一晚，該名報稱無業的姓郭（36歲）男疑犯在北角一酒店房間被捕，人員在該房間的夾萬內檢獲40萬元現金。

同時，人員於同一酒店的另一房間，拘捕一名報稱文員的38歲本地女子，她與男疑犯為情侶關係，涉嫌協助把現金存入男疑犯的銀行戶口。其後，人員於該女子的住所檢獲20萬元現金，她涉嫌「洗黑錢」被捕。

至本周二下午，人員掩至上水一間藥房，拘捕一名持雙程證、報稱藥房東主及涉嫌協助男疑犯的52歲女子，至於贓物下落仍在追查。