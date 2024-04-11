賭外圍洗黑錢 警員囚3年

網上贏607萬元 5銀行馬會戶口分存 男警於一年半內，在多個非法賭博網站贏得約607萬元，並將款項分別存進其5個銀行戶口及賽馬會投注帳戶。該警及後被落案起訴6項「洗黑錢」罪。被告於上月中承認該6項控罪，昨於屯門法院（暫代區院）被暫委法官鄧少雄判處監禁3年。鄧官認為本案整體應以監禁4年作量刑起點，根據案例被告犯案時為警員屬加刑因素，法官遂加刑半年。在得到認罪扣減後，被告最終就6項控罪共囚3年。

本案30歲被告鄺嘉傑，報稱警員。控罪指被告分別於2019年10月16日至2021年5月12日期間，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即以該鄺嘉傑的名義，在中國銀行（香港）、星展銀行（香港）、眾安銀行持有的5個銀行帳戶號碼，以及一個在香港賽馬會持有的帳戶號碼內，合共6,077,530元的款項，其全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行得益，而仍處理該財產。

警員身份屬加刑因素 辯方求情指，法官早前替被告提取的背景及心理報告均屬正面，被告盡早認罪亦顯示其悔意。辯方指被告透過自己努力修讀毅進課程最終成功投考警員。辯方強調被告盡忠職守且熱愛工作，只因沉迷賭博才干犯本案，但犯案與其警員身份無關。不過法官反駁指根據案例，被告即使沒有濫用職權犯案，但案發時為警員已屬加刑因素，如有濫用職權則需進一步加刑。另外，辯方又指控方檢控有延誤，但法官考慮過控方提供的檢控流程表後，認為案件沒有延誤。

案情指被告於案發時為一名警員，且是涉案5個銀行及馬會戶口的持有人。據被告於2021年5月進行的錄影會面，他承認在案發期間，透過沙龍娛樂城、22 Bet及世博共3個賭博網站參與賭博，並把贏得的款項存入其銀行及馬會戶口內，其後再把相關款項取走。經計算後當中涉及的款項合共為逾607萬元。案件編號：DCCC 441/2023