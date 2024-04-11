1823引入AI聊天機械人 料下半年服務

【本報訊】電子政府被批評發展緩慢。有議員質詢1823查詢服務中擴展人工智能聊天機械人服務何時實施，政府指有關方案預計於今年下半年全面推出。

數字政府今明兩年推出 議員林筱魯提出書面質詢，指各局和部門會在本年起陸續推出數字政府及智慧城市「百項方案」，當中包括利用人工智能提升公眾貨物裝卸區的保安及在1823查詢服務中擴展人工智能聊天機械人服務的人工智能的方案，詢問會否率先在本年上半年推出該等人工智能方案，當局指電子政府審計工作分為兩個階段推行，兩個階段涉及共73個局或部門的審計工作均已經完成，而1823工作預計會在今年下半年推出。

政府指各局和部門正積極跟進落實審計建議的數字政府方案，目標是在2024年至2025年兩年內陸續推出。

在運用人工智能聊天機械人方面，為市民的查詢提供更互動及無間斷的服務有25個項目，區塊鏈有10個項目，採用智方便優化服務流程，讓市民可以更方便使用電子服務有10個項目。