東呼即應：毒從口入 食安陰霾罩台日

米酵菌酸紅麴致死 東呼即應教防避 台灣一間餐館早前爆出食安風波，造成逾30人食物中毒，其中兩人死亡，懷疑致命毒素「米酵菌酸」肇禍，市民對此類毒素所知甚少。《東呼即應》探討此問題，醫生蕭粵中分析，此毒素不會被一般熱力分解，中毒後亦無有效治療方法，中毒會引發多重器官衰竭，嚴重則奪命。食安專家劉樂庭警告，隔夜澱粉類食物切勿重複翻煮。另外日本小林製藥紅麴保健品早前出現問題，至少5死及逾百人住院，專家分析與地方監管或品質出錯有關。

台灣3月下旬爆出的集體食物中毒事件引起外界關注。有多名顧客在台北市一間餐館進食了炒粿條、滑蛋河粉等食物之後身體不適，一共造成34人食物中毒，其中兩人死亡。台灣衞福部早前表示，在死者血液中驗出致命毒素「米酵菌酸」。台北市衞生局之後派員搜證，發現事發店舖環境、廚具以及廚師手部均驗出米酵菌酸。米酵菌酸相信就是今次食安事件的罪魁禍首。

據指米酵菌酸這種毒素的毒性比砒霜要高出很多倍，會令中毒人士在短短一日內多重器官衰竭，死亡率超過50%，令不少人聞「米」色變，但又知否這種毒素會在哪些常見食材出現？市民莊小姐估計，米酵菌酸應是在烹煮過程或隔夜餸中產生。市民周先生則表示，從小便被長輩教導食物不要過熱放回雪櫃，否則吃後容易生病。

米酵菌酸烹煮也難分解 香港急症科醫學院前院長蕭粵中醫生表示，米酵菌酸這種毒素是較嚴重的，難以被一般的熱力分解，比如食物被此種毒素污染，烹煮後也難以分解掉，甚至連清洗都難以洗淨。但這類毒素的產生需要比較苛刻的條件，需要足夠的溫度、酸鹼度再加上被那種細菌污染才有機會出現，如果食材是即日吃，其實不會有中毒情況出現。

蕭又指，一般來說米酵菌酸中毒的情況並不常見，大部分案例都在香港以外地方出現。一般情況下可靠身體分解或排出毒素，雖然現階段並未有有效的治療方法，不過會採取支援性治療。但如不幸染上此毒素，會可能出現一般腸胃炎徵狀，例如肚痛、嘔吐和惡心等情況。如果情況嚴重，則會影響到身體其他主要器官，包括腎衰竭、肝衰竭等，心臟也可能有心臟衰竭的情況出現，甚至對中樞神經系統也會有影響，最嚴重的話可能會致命。

紅麴儲存不當影響腎臟 除台灣爆出的食品安全問題外，日本小林製藥旗下含有紅麴的保健食品近日也出現問題，有市民食用後出現腎臟疾病問題，截至本月4日已造成5人死亡，多達1,120人求診，其中住院人數亦增加至196人。蕭粵中稱，一般人認為紅麴可以用作保健，但如果紅麴在儲存過程中出現不當的情況是可以產生一些橘黴素的毒素，會對身體尤其是對腎臟有影響。但這些都是比較個別的例子，因為這些橘黴素可能會通過其他食物產生，但這些毒素都需要長期攝入才會對身體造成明顯的損害。

香港浸會大學暫任首席創新總監兼食品安全聯盟主席劉樂庭表示，食品在生產過程中是有規範的，例如食品安全管理體系（ISO 22000），在整個文件和過程上是會有一個持久的食品安全運作標準。但是一些新型食品，例如一些保健食品或發酵食品的生產過程，就可能只是通過自身或地方的監管，導致品控不嚴格而出現問題，令他們未能發現生產出來的食品含有毒素。

米飯等食物應避免在室溫下存放過長時間。 東呼即應爆料熱線 長時間浸泡黑木耳容易產生米酵菌酸毒素。 東網版面新設計一撳即睇 周先生認為剩餘的食物變涼後才可放入雪櫃。