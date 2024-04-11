再培訓局推創科增值 供逾50課程

謝俊禮

【本報訊】僱員再培訓局（再培訓局）公布，由昨日起推出「創科‧愛增值」計劃，提供超過50項創新科技相關的培訓課程，並引入課程學費全免及不限學歷的特別安排，以鼓勵市民進修增值，裝備數碼新技能，從而提升就業競爭力。

學歷不設上限 費用全免 「創科‧愛增值」計劃（下稱計劃）提供的課程涵蓋「數碼新技能」及「行業科技應用」範疇。「數碼新技能」課程內容涵蓋人工智能、區塊鏈技術、雲端計算和數據分析概念的知識及應用；機械人流程自動化；虛擬實境應用程式、Python網站框架及流動裝置應用程式開發；創意數碼媒體設計等範疇；至於「行業科技應用」課程內容，則涵蓋建築信息模擬（BIM）、屋宇裝備能源效益實務技能、建造三維電腦繪圖（SketchUp）、網上商業、社交網絡及數碼營銷、3D打印技術等範疇。

「計劃」對學員的學歷不設上限（須符合個別課程的最低入讀資格）。有興趣報讀課程的人士可於即日起至今年9月30日期間報名，並於今年12月31日或之前入讀課程。計劃涵蓋指定的就業掛鈎課程及非就業掛鈎課程（包括技能提升課程及通用技能課程），合資格申請人於一年內可修讀最多兩項全日制就業掛鈎課程，以及最多共150課時的非就業掛鈎課程。

在大學時修讀商業智能及分析課程的謝俊禮一直鍾情於軟件及程式開發，他於2021年修讀「特別‧愛增值」計劃下的「軟件及人工智能應用程式開發人員證書」課程（年培訓課程），學習相關知識和技能，現時於電訊公司負責技術支援工作。再培訓局課程助他掌握軟件及程式相關的實務知識，在工作上學以致用，未來他會繼續進修，提升專業技能。