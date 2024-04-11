外勞計劃 迄輸入5134人

【本報訊】補充勞工優化計劃由去年9月4日起接受申請，其涵蓋範圍包括26個通常不包括在補充勞工計劃下的職位類別，為期兩年。根據最新數字，截至上月31日，優化計劃一共接獲3,701宗申請，涉及申請輸入37,377名勞工。有議員指侍應生及初級廚師兩個工種的申請數目已經超出需求，如果不加限制，將會影響本地工人就業。

侍應初級廚師恐超需求 批發及零售界議員邵家輝昨日在立法會口頭質詢有關計劃接獲申請宗數和涉及的勞工數目、獲批申請宗數和涉及的勞工數目，勞工及福利局局長孫玉菡表示，接獲的3,701宗申請涉及申請輸入37,377名勞工，包括29,190名打算重試過往一般不得輸入的行業，同期，優化計劃獲批的申請964宗，涉及5,134名輸入勞工，包括2,318名過往一般不得輸入的職業。在計劃推出之後接獲的申請當中，有993宗已經展開或完成本地招聘，涉及申請輸入11,886名勞工，勞工處預計絕大部分申請，可於今年第二季完成審批。孫指去年9月4日開始推行優化計劃，截至上月31日，根據優化計劃申請過往補充勞工計劃涵蓋職位的輸入勞工人數為8,187名，獲批人數為2,816名。

勞工界議員周小松指去年12月，住宿及膳食服務業的職位空缺有8,392個，補充勞工優化計劃實施7個月以來，侍應生及初級廚師兩個工種的申請數目已經超過一萬，如果不加限制，按照比例，兩年優化計劃的實施相信有數萬名相關行業外勞進入香港，數字遠遠超出需求。孫回覆指優化補充勞工計劃會確保本地工人優先就業，僱主提交申請後需要進行4星期本地招聘，4個星期之內只要本地工人有申請，僱主一般亦會聘請，如果通過招聘亦未能滿足需求，餘額會透過輸入勞工填補。