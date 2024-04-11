當局稱撤辣後樓市反應正面

【本報訊】在2月底發表的財政預算案宣布樓市全面撤辣，所有住宅物業交易毋須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。立法會昨三讀通過《2024年印花稅（修訂）條例草案》，多名議員支持政府全面撤辣，指樓價下跌令負資產個案增加，長遠影響經濟增長。另有議員擔心全面撤辣會影響市民「上車」，形容樓市撤辣後如「無掩雞籠」，建議政府在全面撤辣後可設住宅空置稅。

身兼行政會議成員的議員廖長江指樓價下跌令負資產個案增加，業主財富下跌將打擊投資意欲，長遠影響經濟增長，全面撤辣有助刺激交投，吸引和方便專才投資。他又指去年賣地收入不理想，破紀錄有6幅土地流標，全年賣地收益只有350億元，較2022年少六成，相信現時撤辣樓市再度活躍，相信有助增加發展商投地意欲，以應付政府財政支出。 雖然近年樓市下跌，但樓價仍然難以負擔，一個家庭要不吃不喝18.8年才有望「上車」，促政府留意撤辣後樓市發展，一旦樓市出現問題可適時再推出措施，同時持續造地建屋。

工程界議員盧偉國表示，近年樓市出現天翻地覆改變需求萎縮，樓市辣招已不合時宜。對於政府沒有廢除印花稅條例的框架和相關條文，是方便日後遇到問題可及時調整印花稅稅率，做法無可厚非。但他重申政府應堅守自由經濟原則，不應人為干預市場。

議員憂變無掩雞籠礙上車 議員陳仲尼指樓市撤辣雖遲了一點，但畢竟是正確決定，讓樓市回復貨如輪轉的循環。對於投機炒賣死灰復燃的擔憂，他相信可能性不高，事關利率仍處於高水平，加上未來3至4年本港逾10.9萬套一手住宅供應，況且經濟復甦未如預期，企業仍處於相對經營困難的局面，商業物業市場更處於水深火熱之中。

雖然會上多名議員支持撤辣，但議員郭偉强認為樓市辣招有效分割市場，避免資產泡沫。儘管撤辣之後未有炒風，但擔心樓市或會如「無掩雞籠」，加上近日不少內地客和投資者買樓，料未來樓價或推高7%，年輕人更因此而望樓興嘆，倡政府在全面撤辣後可設住宅空置稅。

房屋局局長何永賢指目前市況與辣招推出時間不同，現時市況和經濟情況下，樓市辣招再無必要，又指撤辣後樓市反應正面，市場信心提升，強調會注意市況。