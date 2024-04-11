擱置垃圾徵費聲四起 前政助憂加劇堆填

【本報訊】全城熱議垃圾徵費應否8月起實施，前環境局政治助理區詠芷對坊間有聲音要求延後或擱置徵費深感遺憾，指這類聲音忽略香港作為亞洲國際都會，配合國家，盡地球公民的責任的應有之義。她更質疑，若擱置徵費，或會令本港面對無止境的堆填，及過百億元建造焚化爐的代價。

區詠芷指，垃圾徵費為廢物管理學的核心政策措施，原意是透過經濟手段，推動市民減廢、回收，帶動回收產業，促使商家改革產品及包裝設計。她續稱，垃圾徵費落實在即，絕大多數屋苑的回收已全面，包括玻璃樽、光管／慳電膽、充電池及電器等，「綠在區區」回收點亦由數間增至今天逾51間及逾130個回收街站，覆蓋50個公共屋邨。

她指出，收費與回收兩者既是因亦是果，必須雙管齊下，否則再多的回收配套也是徒然。她舉例廚餘廠落成後力說工商業及屋苑參與廚餘分類及收集，大多婉拒；直至垃圾徵費塵埃落定，才爭相要求安排廚餘回收。而在港以收費帶動至減廢及回收並不新鮮，建築廢物收費於2005年實施後，本港建築垃圾量在2006年應聲下跌37%，回收率由70%升至今天的93%。

倡改習慣 源頭減廢 區強調，垃圾無成本的棄置，只會為香港帶來無止境的堆填，及過百億元建造焚化爐的代價，擔心若無垃圾徵費的推動，對多數企業和市民而言，支持環保只以停留在口號層面。她坦言扭轉習慣從來不易，但大家均需從生活中源頭減廢，希望全社會都可以行動起來。