北都辦引進辦 去年出糧各逾2000萬

【本報訊】政府開設多個專責辦公室推動發展經濟及基建項目，以及搶企業及搶人才。根據政府提交的資料顯示，4個專責辦公室中，北部都會區統籌辦事處有34個有時限職位，當中30人屬新開設職位，員工薪酬及附帶福利開支達2,095萬元，當中包括由借調部門支付的開支約160萬元，而引進重點企業辦公室開支為2,299萬元。

公務員事務局局長楊何蓓茵書面回覆議員譚岳衡的質詢，交代了4個專責辦公室有時限職位及員工開支。截至去年底，引進重點企業辦公室有13個有時限職位，全部由其他部門借調，在2,299萬元的薪酬開支，當中包括1,620萬元由借調部門支付。至於香港人才服務辦公室有16個有時限職位，員工薪酬及附帶福利開支為275萬元。在運動項目方面，全國運動會香港賽區統籌辦公室開設35名有時限職位，涉及的薪酬開支為737萬元。

洪水橋廈村項目申撥300億 另外，立法會工務小組委員會昨通過洪水橋/廈村新發展區的土地發展前期工程和第二階段工程；以及提供第一期區域供冷系統、興建相關的土地徵用的特設現金津貼，各項目估計所需費用合共近300億元，有關申請稍後交由財務委員會審批。有議員指近日的垃圾徵費問題鬧得滿城風雨，關注新發展區有否廚餘或垃圾處理等回收配套；亦有議員指今年有居民遷入當區，但是相關鐵路卻要6年後才通車，以及關注區內的蓄洪池能夠抵禦多少年一遇的暴雨。

土木工程拓展署西拓展處處長劉曉欣指洪水橋新發展區的城市設計已預留綠色空間，另有三級污水處理設施，把污水重用於沖廁，亦與環保署溝通，預留空間設置智慧回收箱，又指有關蓄洪湖的容量22萬立方米，另一個蓄洪設施5,100立方米，料可抵禦200年一遇的暴雨。

對於交通配套方面，當局指2024年入伙的居民只有少數，主要人口遷入是2030年，屯馬綫洪水橋站的通車日期是對準人口大量遷入的時間。在此之前，會利用巴士為居民提供接駁主要公共交通工具的服務。