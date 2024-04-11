參與元朗暴動 會計師囚33月

【本報訊】2019年7月21日晚，元朗港鐵站一帶發生暴動，並一直延續至翌日。一名報稱會計師的男子被控暴動罪。經審訊後被裁定罪成，昨在區院被判入獄33個月。法官指，被告屬年輕專業人士，眼見白衣人向車廂市民襲擊的畫面，被憤怒沖昏頭腦，影響判斷走在最前線。但他以違法方式抱不平，糟蹋了大好前途，也失去了自由，十分惋惜。

43歲被告何贊琦，被控於或約於2019年7月22日，在元朗朗和路與元朗港鐵站一帶參與暴動。法官指就本案白衣人的暴力、預謀及使用武器程度較非白衣人嚴重，惟另一方「以暴易暴」，用武力還擊也要付出代價。

法官認為當時有人呼籲到元朗站，明顯是有備而來，發生暴動亦是可預見的。不過，本案涉及的階段之暴動規模和犯案情節均屬低程度，以監禁3年作量刑起點，考慮到被告良好背景和檢控延誤等因素，減刑至監禁33個月。

無業男網上煽動監禁5個月 另外，35歲無業男子曾國熙，涉嫌多次透過「連登」網上討論區，持續發布具有煽動意圖的訊息，被控一項煽動罪。他早前認罪，昨在西九龍裁判法院被判入獄5個月。同意案情指，被告於2023年7月21日至2024年1月18日期間，發布36則涉案煽動訊息，內容談到「黑警」、香港獨立，又形容歌曲「願榮光歸香港」是香港國歌。裁判官指，被告鼓吹香港獨立，支持外國無理制裁，對官員作毫無基礎的指控，藉此煽動仇恨，計及認罪扣減後，判他入獄5個月。案件編號：WKCC 320/2024、DCCC 806/2022