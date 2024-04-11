李宇軒供稱 從未接觸黎智英

G攬眾籌 轉帳Mark Simon暫時接收 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供，昨為首日接受辯方盤問。李宇軒說，他從未見過或聯絡過黎智英，國安法生效後，他也完全沒有聯絡黎智英助手Mark Simon，但承認曾在2019年9月29日一美國參議員訪港時，與Mark Simon有過第一次、也是唯一一次見面，並曾說過希望美國「做啲嘢」。

控方昨晨完成主問，辯方隨即展開盤問，由擁有本港執業資格的新西蘭御用大律師Marc Corlett發問。盤問下，李宇軒斷言，無論是在2020年7月1日前，抑或國安法生效後，案發期間他沒見過黎智英，也從沒以任何方式跟他聯絡。

盼美「做啲嘢」 稱無特定行動 至於黎智英助手Mark Simon，李宇軒同意，2019年9月29日，時任美國參議員Rick Scott訪港，他第一次、也是唯一一次見Mark Simon。該會面的目的，是讓Rick Scott了解香港情況，會面過程中，雖然他說過希望美國「做啲嘢」，但強調無人要求美國做具體特定的行動。國安法生效前，他跟Mark Simon同屬兩個WhatsApp群組的成員。在相關群組內，兩人只談及跟Rick Scott見面的細節，從沒有提及制裁等事宜；Mark Simon曾經給他建議，但沒有指示。國安法生效後，兩人完全再沒聯絡。

辯方之後就着眾籌登報計劃提問。李宇軒說，由於「G20」登報眾籌行動所得資金不能即時動用，需要有人墊支。本案另一認罪被告、法律助理陳梓華遂着李草擬電郵，說明尋求墊支事宜，再把電郵傳給指定電郵地址。李說，他索取法律意見後才寫電郵，當時相信他的行為合法，收件者相信是陳梓華「嗰邊」的人。

此外，李宇軒早前曾供稱，就着2019年8月舉行名為「G攬」的眾籌登報行動，眾籌平台將籌得的金額轉帳予黎智英助理Mark Simon，然後Mark Simon再將款項轉到名為「 The Project Hong Kong Trust」的信託基金。李宇軒昨強調，相關款項屬於信託基金，Mark Simon只負責「hold住先」。2019年9月30日後，他或「重光團隊」均沒收過黎智英、LAIS Hotel Properties Limited及力高顧問有限公司的款項。根據控方指，上述兩公司由黎智英及其助理Mark Simon控制。

接着，辯方關注「重光團隊」的組成。李宇軒說，「重光團隊」架構鬆散，是個沒有「大台」、去中心的組織，成員都想為香港爭取民主，但對於如何達成目標，各人有不同想法，成員可因應個人意願，選擇是否參加某項活動。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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