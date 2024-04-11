醫健：老有所醫：甚麼是小切口透鏡切除激光矯視手術

大家或許聽過一項稱為微笑的激光矯視手術。微笑其實只是一個英文SMILE （smile incision lenticule extraction）的簡稱 ，代表「小切口透鏡切除術」。它的名稱源於整個手術過程中只有一個二至四毫米的小切囗。與我們熟悉的LASIK手術不同，SMILE毋須在角膜表面切割一塊瓣片。除了SMILE以外，現在還有不同的名稱代表此項手術。

在手術前，醫生會為病人進行詳細的檢查。包括視力和屈光檢查，裂隙燈檢查，眼底檢查和眼角膜掃描來確保病人適合接受此項手術。合適的病人包括已成年，屈光度數穩定，沒有眼角膜問題和感染的病歷史，未曾接受過眼睛手術，沒有嚴重眼科疾病或身體問題。

小切口透鏡切除術主要分為兩個步驟。首先是激光切割，然後是取出角膜薄片。

手術一般只須要用眼藥水局部麻醉。病人會被安排仰臥在手術床上。然後眼睛會被儀器固定。當眼科醫生檢查一切已經準備好和準確無誤，激光切割便可以開始。

飛秒激光會在眼角膜中切割一片圓形的薄片。此薄片的厚度是因應所需改善的近視度數而確定的。激光亦會在角膜表面開一個小切口與薄片連接。

術後需用類固醇眼藥水 當激光切割完結，眼科醫生便會將已經切割好的薄片從角膜中完整地取出來。當薄片被移走後，原本薄片上和下的角膜表面便會貼在一起，從而改變了角膜的弧度並減低近視及散光的度數。當醫生檢查清楚手術一切順利，手術便完成了。

一般來說病人會在手術後數天內康復。視力需要數天時間才穩定。病人一般不會感到痛楚。手術後病人需要按時用抗生素和類固醇眼藥水，並且需要定時覆診。眼睛的保護和衞生也是非常重要的。

與其他眼科手術一樣，小切口透鏡切除術是有風險的。手術前眼科醫生必須詳細講解並解答病人的疑問。手術後病人如果有不適，必須盡早尋求眼科醫生作詳細的檢查。

眼科專科醫生 陳頌恩

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