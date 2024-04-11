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行山漢不適 飛服隊救起送院
【本報訊】昨日上午近11時，一名男子與友人結伴於大埔下碗窰行山，期間事主突感不適，同行友人見狀，慌忙報案求助。當局接報後，派出政府飛行服務隊直升機到場，把清醒的事主救起後送往東區醫院接受治理。
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