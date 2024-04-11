要聞港聞

行山漢不適 飛服隊救起送院

【本報訊】昨日上午近11時，一名男子與友人結伴於大埔下碗窰行山，期間事主突感不適，同行友人見狀，慌忙報案求助。當局接報後，派出政府飛行服務隊直升機到場，把清醒的事主救起後送往東區醫院接受治理。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc