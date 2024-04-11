引入非港培訓牙醫 修例草案首讀

【本報訊】立法會昨首讀及二讀中止辯論《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，當局指目前香港牙醫人手嚴重不足，每1,000人只有約0.37名牙醫，遠較內地以至其他先進經濟體系為低。現在牙醫主要是私人執業，佔人手四分之三，令公營界別情況更加嚴峻，截至今年1月1日，370個牙科職位中有100個空缺，空缺率達27%，未來幾年，更加面對退休潮，人手問題將更加惡化。現在牙醫註冊條例的法律框架，是沿用於1959年，當局認為需要引入非本地培訓牙醫。

當局指參考引入非本地培訓醫生的經驗，草案會就引入合資格非本地培訓牙醫增設新途徑，包括開放予所有牙醫的有限度註冊，以及為專科牙醫而設的特別註冊。非本地培訓牙醫只要獲得衞生署、醫院管理局、香港大學和菲臘牙科醫院在內的指明機構揀選全職受僱工作，他們便可向牙管會提交有限度註冊或特別註冊申請，並在獲批准後直接在上述指明機構工作。

受聘指明機構 可有限度註冊 非本地培訓牙醫如在指明機構服務合計至少5年，並獲受僱的指明機構證明其表現令人滿意，獲有限度註冊的牙醫會獲豁免參與許可試的部分考試。至於獲特別註冊的牙醫是獲部分還是完全免試，則會由牙管會按其工作性質作考慮。非本地培訓牙醫通過所需參加的許可試部分後，便可正式註冊，在香港任何機構執業。草案亦會引入暫時註冊，容許來自其他司法管轄區的牙醫在香港進行臨床教學或研究，為期不超過14日，獲暫時註冊的牙醫不能過渡至正式註冊。

另外，牙管會近年來亦建議要為牙科學生提供臨床培訓以及實習的機會，並為新人提供臨床實習機會，從中熟習香港的執業情況，對保障病人安全有莫大裨益。故草案增設臨時註冊機制，引入實習及評核期，本地牙科畢業生須經過一年實習，而並非經由有限度註冊或特別註冊來港的非本地培訓牙醫，若他們直接報考許可試，則須在通過許可試後經過一年評核期，或牙管會視乎相關牙醫臨床經驗所訂期限，才可正式註冊。

草案亦會更新牙科輔助人員的規管架構，設立法定註冊制度，將有關人員更名為「牙科護理專業人員」。同時，草案會就牙科衞生員和牙科治療師的執業範圍作適度調整，闡明他們可進行何種牙科工作及相關條件，以確立其專業地位，同時在更具規範的監管制度下確保服務質素，保障病人權益。修例後，牙科衞生員和牙科治療師須受僱於註冊牙醫，或有註冊牙醫的合夥、組織、機構或法人團體方可執業。政府期望牙管會於草案通過後3年內設立上述法定註冊制度，屆時牙科治療師將可在衞生署以外的機構，包括公營或私營界別執業。