點對點醫院運送 救護車跨境直通

夥拍澳門深圳 月底試行 非只服務港人 特區政府與深圳市及澳門探討推行「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，為有特定需要的病人於兩地醫院之間「點對點」毋須轉換救護車，直接運送到本港的公立醫院接受治療。有衞生官員表示，將於本月底至下月初開始試行，又強調非港人也可使用，相關服務不會考慮國籍及居住地，單從病人利益考慮。

現時不少人選擇跨境安老，惟在目前安排下患者要轉救護車，該名官員昨在立法會前廳交流會指有關情況不理想，因此有必要研究跨境直通救護車。他又指除了香港人，非港人亦可使用服務，救護車直通服務不會考慮國籍及居住地，單從病人利益考慮，而附近城市未必能提供某些醫療服務，如涉及嚴重心臟問題、兒童疾病等，他認為香港有醫療優勢，能提供優質的醫療，認為不應排除有關病人，又指部分城市亦曾轉介病人來港接受治療。

不涉輕症患者 未回應由誰支付費用 該官員重申不會轉移輕症患者，又指作為一個國際醫療創新樞紐，雖然本港面對人手短缺的問題，但是個別個案能夠發揮到香港醫療的優勢和能力，相信着眼點不應放在非本地居民身上，強調若能發揮優質醫療優勢幫助附近城市，「我看不到為何要排除這個可能性。」

被問及分配資源機制，當局指醫管局有機制向非本地病人收取公營醫療成本和費用，但沒有回應由哪方負責運送開支。

當局早前向立法會提交的文件，指計劃預計會先以香港大學深圳醫院及澳門仁伯爵綜合醫院作為試點醫院，與醫管局指定的本港公立醫院對接。在有需要情況下，兩間醫院會派出駐院醫生隨行，政府會確保這些醫生符合法例規定，香港醫務委員會正根據《醫生註冊條例》作出一項有限度註冊的公告，以便他們申請有限度註冊，令他們在入境香港後繼續為救護車上的病人進行醫療程序。