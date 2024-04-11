北環綫 中鐵綫 研直通運行

【本報訊】港鐵北環綫將建於錦上路站及正在興建的古洞站之間，而中鐵綫的建議走線則由元朗錦田連接九龍塘，不少市民希望兩條鐵路線直通運行，免卻在錦上路站轉乘的不便。運輸及物流局已要求港鐵公司在北環綫的設計中，考慮與擬議中鐵綫連接的技術及營運安排。當局又指，高鐵香港段每日列車班次已增至188班，暫無意在節日期間延長通關時間。

當局指，北環綫作為北部都會區的交通骨幹，將會連接現有的東鐵綫及屯馬綫，形成一個貫通新界和九龍市區的環狀鐵路，改善現有鐵路網絡的連接。港鐵正進行北環綫主線的詳細規劃及設計，並會因應技術可行性、成本效益及相關鐵路營運要求，檢視各項技術規格，包括供電規格。

節日期間 無意延長西九站通關 至於擬議的中鐵綫，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，連接其他現有及擬議的鐵路線，包括屯馬綫、荃灣綫、觀塘綫、東鐵綫及北環綫等。政府正為中鐵綫籌備下一階段的推展工作，包括敲定項目的推展模式及財務安排等。項目相關的技術規格，包括供電規格，需待日後進行項目的詳細規劃及設計時，才能確定。當局補充，由於中鐵綫擬於錦田設置車站，政府已要求港鐵在北環綫的設計中，考慮與擬議中鐵綫連接的技術及營運安排。

此外，廣深港高速鐵路香港段列車服務疫後使用量急升，去年全年經香港西九龍口岸出入境的旅客，共約1,965萬人次，創高鐵香港段開通以來的新高。當局指高鐵香港段每日列車班次，由疫情前的166班，增至現時的188班，每逢節日亦會按需求加強列車服務。不過，當局暫時無意在香港西九龍口岸，實施「合作查驗、一次放行」的過關模式，或於節日期間延長通關時間。