的士車隊 明起接受申請 最多發5牌照

須提供網約電子支付 預訂行程可自訂收費 政府早前推出一系列措施，提升個人化點對點交通服務的整體質素，包括引入的士車隊制度，相關法例已於去年12月22日生效。運輸署昨公布，將於明日起，邀請有興趣人士申請的士車隊牌照，截止時間為下月31日中午12時；是次邀請擬發出5個或以下的士車隊牌照。

在的士車隊制度下，運輸署會發出的士車隊牌照，並通過牌照條件規管車隊的營運和管理，包括就車隊規模、車齡，以及車隊持牌人須提供的服務作出相關要求，例如必須提供網約渠道，包括手機程式及網站、電子支付方式，及在車廂內安裝閉路電視系統與提升駕駛安全的科技裝置等。的士於加入車隊時的車齡不得超過3年，整個牌照期內車齡不得超過10年。車隊規模方面，混合或市區的士車隊須有300至1,000輛的士，而新界的士車隊則須有100至350輛。

運輸署亦會推出多項措施，便利的士車隊營運，包括車隊可就預訂行程自訂收費，形式可以是咪錶之外與乘客協定的預約費，或在行程開始前與乘客協定整筆車費。車隊持牌人可為其車隊的士設計車身及標記。政府亦會在機場、香園圍口岸、深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸、高鐵香港西九龍站、部分機場快綫鐵路站、啟德郵輪碼頭、迪士尼樂園等地方，設置數十個車隊的士專屬停車處，以便接載已預約車隊的士的乘客。

青衣大埔兩用地 供泊車維修 同時，政府已物色兩幅分別位於青衣及大埔的用地，並計劃以短期形式，將用地批予各車隊持牌人共同使用，作泊車和簡單維修等用途。

此外，政府會透過智慧交通基金，鼓勵的士車隊進行研究和應用科技以改善的士服務的安全和質素。智慧交通基金管理委員會日前已原則上同意，在基金下增設新的「研究和應用」項目類別，供的士車隊持牌人申請資助。

每車隊最高可獲1000萬資助 每個車隊持牌人最高可獲資助1,000萬元，最高資助比例為其項目預計成本的70%。獲資助的項目一般為期不超過兩年，有關詳情將另行公布。根據運輸及物流局最新數據，全港現有18,163輛的士，包括15,250輛市區的士、2,838輛新界的士、75輛大嶼山的士，平均每日載客量接近100萬人次。截至今年2月底，約4,700輛的士可供輪椅上落，佔整體的士數量的25.9%。