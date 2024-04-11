洪水橋4級火未熄 兩天秤測試後無倒塌危機

【本報訊】洪水橋洪雅路房協地盤周二發生的4級大火焚燒兩日仍未熄滅，消防派出超過580名包括災難應變及煙火特遣隊的人員參與救火，又出動滅火機械人入火場，消防指現場地形如迷宮，堆放大量易燃物品等，幸一度擔心可能倒塌的兩個天秤經測試後沒有倒塌危機。香港房屋協會行政總裁兼執行總幹事陳欽勉昨透露，涉事工程原定於2026/27年落成，預計可提供965個資助出售單位，對於大火會否導致落實延後，房協指現時距落成仍有一段時間，希望將影響減至最低，今次起火地點在地下層，剛剛進行上蓋工程，工程仍屬初期階段。

至昨日中午時分，人員拖3條喉進入地下層灌救，期間發現20支風煤樽，幸沒有爆炸危險。消防處估計滅火工作仍會維持一段時間。截至昨午5時，消防合共調派167輛消防車、12輛救護車、動用逾581名消防人員，包括災難應變救援隊，煙火特遣隊、動用8條喉及6隊煙帽隊，利用鋼梯及中攻喉筆通宵在地盤射水降溫。

堆支架木板 火場如迷宮 談到現場情況，消防指，火場面積逾5,000平方米，最高溫度逾攝氏500度，地盤有大量建築材料、風煤樽及易燃物品，對灌救造成困難。另外，地盤有大量鋼鐵支架及木板，猶如走進迷宮。消防出動了無人機及滅火機械人協助救火，但處理地庫火警有很大困難，濃煙迎面而來，灌救十分困難。

地盤內有兩個分別60米及70米的天秤，一度擔心有倒塌風險，消防連日在外圍射水降溫，昨日又在天秤支架擺放了震動感應器，無發現有搖擺迹象。屋宇署代表亦指，考慮到地盤火警現場溫度變化，以及天秤底部支撐結構，認為無即時倒塌危險。

另外，房協亦關注天秤情況，但消防處仍在救火，不便透露具體情形。涉事承建商是保華建業，現時初步看來天秤無即時倒塌危險，但不排除之後要進行加固或拆卸重建。

洪水橋四級大火於周二下午1時20分發生，火勢猛烈，下午2時44分已升作3級；至同日晚上9時31分，再升為四級。