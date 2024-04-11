踏入農曆三月即兩場大火 多人傷亡 玄學家：九運火旺 立秋前仍需提防

玄學家雲文子

【本報訊】洪水橋、佐敦先後兩日分別發生4級及3級大火，佐敦火災更則引致多人傷亡。有玄學家分析，踏入農曆三月，五行中木火較旺，連帶九運行「離火」運，以及大廈名稱等因素下，令本港近期較多火災；又指火災風險未止，提醒市民注意。

玄學家雲文子向本報表示，九運下全世界已行「離火」運，今年五行亦屬火，本身今年已經較「火旺」，再加上昨日農曆踏入三月初一，農曆三、四月在奇門巽宮屬木，農曆五月離九宮屬火，令最近3個月極之「火旺」。她指，佐敦位於九龍較南的位置，玄學上較多火，華豐大廈的「華」字屬木，豐盛的「木」能「生火」下更火旺，剛好大廈內有屬金亦屬火的傳統健身中心，常有陽剛男子在內操肌，令大廈較火旺。

不過她指出，火雖然能為大地帶來溫暖，但火過旺會燒毀或令大地乾旱。至於洪水橋大火，由於地盤位於西北邊，「洪水」兩字屬水，化解部分的火。

她續指，今年為九運的首年，仍在八運轉九運期間，動盪較多，尤其這數個月火旺的月份，強調夏天至入秋前亦不能放鬆，要提防火警。至於玄學上有甚麼做可避，雲文子指命格較火旺的人避免穿紅衣，而今年病災煞位主要在北邊，可放7個銅錢化煞，南方這兩個月宜避免擺放蠟燭，盡量減輕面對災害。

1996年嘉利大廈大火 奪41命 翻查資料，油麻地史上最嚴重的火災為發生在1996年嘉利大廈大火，該幢大廈位於今次華豐大廈的斜對面。當年大火共造成了41人死亡、近百人受傷，震撼全港。2020年則有廣東道尼泊爾餐廳火災，懷疑餐廳內的蠟燭點着隔音板造成火災，造成8人死亡、11人受傷。2021年3月新填地街亦有一幢唐樓發生火災，造成一人死亡，13人不適送院。