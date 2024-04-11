搬長梯開吊機 助逾10居民死裏逃生 7地盤工夥民安隊員 挺身救人「真英雄」

【本報訊】佐敦舊樓3級大火死傷枕藉，儘管災難無情卻凸顯人間有愛，在危急關頭展現挺身助人的精神。正當華豐大廈有眾多住客被濃煙圍困無助之際，附近有約7名地盤工人與一名途經的民安隊隊員挺身而出，不但開喉協助遏止火勢，同時搬來長梯及利用吊機等工具，在死神眼底下救出10多名居民。「臨時救兵」救急扶危的身影，已成慘劇中賴以慰藉的一幕，不少市民更盛讚他們是「真英雄」。

其中一名見義勇為的地盤工人文先生，憶述救人經過時面露靦覥笑容。據了解，文先生和其同事在現場附近的志和街地盤工作。在昨日早上約8時開工時，他們察覺華豐大廈冒出濃煙，並且聽到現場傳出不少呼救聲。眾人循聲查看，赫見大廈3樓及一樓位置有居民在窗邊或平台求救，他們各自用毛巾掩住口鼻，一臉徬徨無助。

「我哋可以幫到手！」由心而發的念頭，驅使文先生與同事採取行動；與此同時，下班途經上址的民安隊隊員周先生亦人同此心，他察覺有5名成人手抱兩名小童，被困於華豐大廈後巷平台，同時陸續有居民逃離大廈，卻被大廈與地盤之間設置的鐵絲網阻礙逃生。此時，周先生與文先生等人「一拍即合」，籌謀如何與時間競賽救人。

「人命關天 我哋可以幫到手」 在周先生指揮下，地盤工人用燒焊工具破開鐵絲網，周則從旁手執水喉射水支援，其餘各人再把兩條長梯搭置在平台位置，闢出一條逃生之路。「頂多陣呀，救援嚟緊！」10多名居民見狀，在鼓勵下登時燃起曙光，他們陸續爬梯回到地面，其中一名長者行動不便，則由工人操作「安全籠」吊運落地。全部獲救者俱清醒，但有人神色驚慌甚至嚎啕大哭。對於為何會出手救人，文先生坦言：「人命關天……幫到手就幫，盡量啦，我哋無理咁多。」