垃圾徵費有變數 閉門造車瞎折騰

推遲至8月1日實施的垃圾徵費計劃再添變數。隨着「先行先試」問題叢生，怨聲載道，反映港府在制訂政策時閉車造車，沒有經過深思熟慮。繼多名立法會議員提出質疑後，又有建制中人明確反對，最新連行會成員也認為回收配套未完善，倉卒推行只會造成混亂。港官隨即放軟姿態，似為「跪低」鋪路。

港府本月1日在14個地點就垃圾徵費「先行先試」，至今不過短短一個多星期，已經劣評如潮。有居民連自己大廈被選中做試點也不知；又有居民直指指定袋不耐用，免費派發數量亦不足；有食肆反映，最大號的指定袋也不夠裝垃圾，設計亦不便使用；又有商戶「袋外有袋」，以指定袋包裹垃圾袋以符合港府規定，膠袋使用量比前更多。最致命的是，「先行先試」試點本來已經很有限，被斥欠缺代表性，豈料自願參與率更是低得可憐，只有兩成至五成，一旦全面落實執行，肯定只會引發更大的牴觸情緒，弄巧成拙。

事實上，多名立法會議員早已指出，目前經濟不景，商界尤其食肆經營困難，不應再在這個時候增加市民和商界負擔，垃圾徵費應推遲甚至擱置。日前更有政界建制人物撰文表明反對，認為這是前朝激進反對派挾持政府推出的劣政，必須撤銷。昨日有行會成員受訪，坦言部分市民仍未掌握和未理解這項政策，她本人對廚餘回收的種類亦感到困擾，認為目前回收配套未完善，中小企包括食肆和老人院要做到垃圾分類並不容易，加上焚化爐將在下半年投產，種種原因下，若如期推行垃圾徵費，引起混亂的風險很大。言下之意，即是同意擱置。

誠然，環保是大勢所趨，沒有人不歡迎，許多國家及地區早就有強制回收及分類，香港顯然落後於人。但垃圾徵費在香港是一個全新的概念，宣傳、教育和實際操作都必須全盤考慮，偏偏港官講就天下無敵，做就無能為力，只知空言理想，卻無力執行。他們往往將事情想得過分簡單，完全沒有從市民角度出發，連「鋸斷地拖棍再放入指定垃圾袋棄掉」的話也說得出口，簡直不食人間煙火。如此不接地氣，垃圾徵費想不爛尾收場也難。

最自相矛盾的是，政府絕大部分建築物及部門均毋須使用指定袋，只需按量收費，包括政府總部及特首辦等，無異於自製特權，叫人如何心服口服？又有讀者來函指出，平時到街市買魚，盛魚的膠袋會當垃圾袋使用，但政府規定市民使用指定袋後，可重用的膠袋隨即變成廢物，根本不環保。更何況大廈管理處亦難以知悉哪家哪戶沒有使用指定袋，與其事倍功半，何不從善如流，將徵費計劃擱置，待經濟環境好轉、回收設施更廣泛才推行？

「先行先試」效果差強人意，高官口風亦悄悄轉變，揚言會考慮議員意見，但強調仍需待試驗計劃完結，再做最後決定。很明顯，港府需就「跪低」找一個體面的下台階。講了廿年的垃圾徵費無疾而終，這個結果似乎已經寫在牆上。