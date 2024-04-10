龍七公：美國撩是鬥非 菲爛船成爛牌

菲律賓在南海仁愛礁以爛船坐灘爭地盤，手法低劣，偏偏世間好事者眾，美國便硬要插手，總統拜登表示嚴重關切仁愛礁的情況，他更把菲律賓坐灘軍艦拉進《美菲共同防禦條約》範圍，暗示美國會按照條約介入南海爭端。美國若真為爛船撐腰，中菲關係更難改善了。

一個在南海沒有任何持份及角色的國家，硬要藉域內國家插手，硬要做中國的對手，美國的算盤當然不是國際友愛，而是另有企圖的野心布棋。拜登拿《美菲共同防禦條約》作藉口，既是要刷存在感，同時是要扶菲律賓這個阿斗，圖打造菲律賓成為阻撓中國崛起的攔路虎，這樣便能拖住中國快速成長、威脅美國的腳步。

不過，這是安坐白宮老政客的打算，美國軍方又怎麼想呢？美國印太司令部司令阿奎利諾早前談到這個問題，而且說得更具體直白，他當日出席美國眾議院軍事委員會聽證會，回應議員談到中菲在南海的艦船碰撞時說，「就菲律賓，如果（菲方）一名水手或士兵或其一名成員被殺，可以援引《美菲共同防禦條約》第5條，這將使我們的政策決策者面臨真正困難的選擇」，因為「菲律賓可使用這（選項）」。

軍方不想蹚渾水 這就是美軍高層的想法，他的意思是，若菲律賓向美國提出要求，按《美菲共同防禦條約》啟動援助，那麼美國的決策者就會面對「困難的選擇」。所謂困難選擇，指的是要決定美軍是否為菲國而去履險，要決定與中國艦隻在仁愛礁近距離操作時怎麼行動。拜登可任性揮霍美國，到處插美國要負責的小旗子，但真正執行軍事行動的軍方卻要考慮得很深，一旦決定美國要背上菲律賓爛船的責任，美國是要開一艘軍艦協助菲國送補給到爛船？還是必要時在仁愛礁外與中國軍艦互開水炮、甚至真槍實彈對撼？

軍人的考慮明顯更務實。或者，對於美軍來說，近距離對上敵人，實在不如遠距離威懾安全。

美軍太平洋陸軍司令弗林近期談到美國的印太新部署，他說美軍計劃短期內在印太地區部署可發射標準6型防空導彈、戰斧巡航導彈的新型陸基導彈發射器。這套系統據猜測可能是堤豐（Typhon）陸基導彈系統，部署地點則離不開日本、南韓。據美軍曾發表的資料，堤豐系統可攔截射程超過240公里的彈道導彈，可搭載的導彈能打擊2,500公里外的目標，屬於中程導彈射程。美媒的報道則是，這套系統的導彈可以打到北韓平壤及中國北京。

如果美國的計劃落實，這將是美國繼幾年前在南韓部署薩德導彈系統後，又一次企圖在印太地區安裝陸基導彈系統，而震懾的對象明顯是中國。而這一次中國面對的威脅可能更大，因為堤豐導彈系統可用車載基台發射，這比固定的更難對付。美國上竄下跳，走的每一步棋都以遏華為目標，中國若還要講溫良恭儉讓就麻煩了。