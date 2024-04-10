撥亂反正：「以」退為進非佛心

以色列軍方日前突然宣布，已從汗尤尼斯等加薩南部地區撤走大部分軍隊。一日之後，美國再次宣稱以哈停火談判取得一定進展。雖然後者已有點狼來了，但部分人仍然寄望，隨着以巴戰事進入半周年，造成近3.5萬人死亡（逾九成為巴勒斯坦人），現在終於見到和平曙光。

事態發展當然不會如此順利和簡單。以色列形容今次撤軍只是「戰爭的另一階段」，主要讓軍隊整備輪休，為下一步的軍事行動做好準備，否認是應美國要求而撤退。有說此下一步行動為強攻接壤埃及的拉法市，這在軍事上是一場激戰，在國際輿論與應對難民方面也是很大挑戰。也有說是以軍轟炸伊朗駐敍利亞的使館設施後，預計伊朗及其支持的黎巴嫩真主黨勢必進行報復，以軍有必要重整旗鼓應對。

事實上，以方仍在加薩留下小量軍隊，保衞位於中南部的納塔里姆走廊，目的就是讓以軍進可攻、退可守，隨時向南或向北增兵，以至將加薩一分為二。美方的回應至今也是小心翼翼，未見總統拜登為成功爭取和平大事慶祝，可見美國也不知以色列在葫蘆裏賣甚麼藥，尤其當這個「胡」是比狐狸更狡猾的內塔尼亞胡。

從政治角度分析，今次撤軍對內塔尼亞胡來說也是進可攻、退可守，包括暫時轉移國際社會對以軍「誤」炸「世界中央廚房」義工隊的視線，在國內亦可紓緩一下連串要求他下台的反政府示威，以及戰時內閣成員甘茨要求提前舉行大選的壓力。如果撤軍可換來哈馬斯釋放人質，內塔尼亞胡將會第一時間站出來領功，而且他從未講過人質獲釋就會功成身退或停止殲滅哈馬斯。如果哈馬斯或伊朗發動反攻，他更加有理由重新出兵，向國民以至世人證明，停火並不能換來和平。