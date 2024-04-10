冰鑑春秋：台灣淪為韓大選噱頭

南韓《朝鮮日報》一篇聳動的評論說，全球50%貿易量每日透過台灣海峽運輸，台海形同南韓命脈，這次國會選舉的核心論點「不是大葱，而是台灣」！這篇評論顯然是為了轉移在野黨近日對南韓葱價大漲的抨擊，強調農產品的價格是根據天氣與收成的短期事件，但國際局勢與地緣政治的變化是更嚴重的大事，將決定南韓幾十年甚至幾百年的國運，企圖說服南韓民眾：「決定生計乃至國民生存的『真正問題』是甚麼，不言而喻。」意即要求民眾忘記民生物資上漲帶來的痛苦，跟隨總統尹錫悅繼續配合美國演出。

但這篇評論立論的荒誕之處在於，每日經過台海的貿易運輸量實際上僅有6%至10%，這是美國國務卿布林肯去年鬼扯出來的數據，目的就是刻意凸顯台海問題的嚴重性。而對生活在現實中的南韓民眾而言，眼前的日子都要過不下去了，卻侈談數十年乃至數百年後的國運？這就是不折不扣的畫餅充飢，恐怕很難讓南韓人買單。

何況，幫助一個遠在太平洋另一端的強權，去得罪近在咫尺的中俄與北韓，這真的在地緣政治上說得通嗎？光是和中國交惡，對南韓經濟的衝擊就將會是致命的，這些難道都不用考慮嗎？

實際上，南韓這次大選競爭激烈，候選人怪招百出，有人赤裸上身秀出肌肉；也有人主動幫民眾洗腳，藉此表達親和力；甚至還有候選人把頭髮剃光，坐在囚車裏遊街，還穿着白色喪服，用手指沾血寫下血書，來表達自己的改革決心。所以說穿了，南韓這次大選的焦點，絕對不是台灣，台海問題不過是施政不力的執政黨企圖用來轉移民眾注意力的噱頭罷了！尹錫悅若真是傻到用台灣當大選主軸，那麼選舉結果就可想而知了。