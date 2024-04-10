筆下風雲：中東核戰非不可能

隨着以色列失控屠城，連美國慈善救援組織，以及伊朗駐外使館也狂轟猛炸，內塔尼亞胡領導的戰時內閣已完全不可控。美國總統拜登承受的輿論壓力亦愈來愈大，不得不向內氏發出「最後通牒」，暗示以色列再不收斂，可能不再向該國提供武器。以色列隨即開放加薩3條人道救援通道，同時傳出以軍撤出南加薩。

但正如本欄前述，美國政軍商界早被猶太人騎劫，美以綁在一起，美國不可能「下車」，拜登不過惺惺作態而已。果然，以色列軍方高層表明，即使撤出南加薩，亦不會改變進攻拉法的目標，意味以色列要清空並佔領整個加薩的意圖完全不變。

一波未平一波又起。現在更大的危機，是以色列轟炸伊朗駐敍利亞大使館，伊朗會怎麼報復、以色列又會怎麼應對。德黑蘭揚言以牙還牙，但目前仍未有任何風聲，最大可能性是利用無人機和導彈空襲以色列駐外使館，這是相應和對等的報復，伊朗這樣做，相信連美國也無話可說，而以色列亦已關閉28個使館；但內塔尼亞胡為了延續執政權，已到了最後的瘋狂，會否使用核武，絕對是不能排除的未知之數。

伊朗和以色列擁核已是公開的秘密，兩國一旦耗上，最壞情況是演變成核大戰。阿拉伯媒體引述消息指出，以色列正進行秘密空軍演練，準備一旦伊朗直接攻擊以色列，就會打擊伊朗境內的核設施和其他關鍵基建設施報復。

在俄烏戰爭開打之初，西方國家曾繪聲繪影指出，俄羅斯極可能發動核戰；而普京亦揚言，已做好應對核戰的準備。想不到俄烏戰爭還未有了期，以巴戰爭引發核戰的可能性更大。事實上，普京政權穩如泰山，內塔尼亞胡卻岌岌可危，誰更有擴大戰事的迫切性，不言自明。