坦言集：大戰前夕？

當前東歐、中東似乎都是在大戰前夕。

東歐是烏克蘭戰爭，不是烏克蘭的反攻，而是俄羅斯蓄勢等待大戰。戰場上俄烏勢力強弱懸殊，烏軍缺火力、缺軍力，即使強徵兵，亦沒法與俄羅斯的兵力相比。現時北約的眾多動作，都沒法即時改善烏國劣勢，除非北約出兵，但內部分歧，歐洲輿論政情不利出兵，德國亦受國內反戰困擾，北約便只是空言援烏，實在拿不出多餘的軍火。經援千億歐元，要分5年支付，屆時戰爭是否仍在？且這筆經援資金來源無保證。

烏克蘭除了用北約武器偷襲俄羅斯，用恐怖主義行動試圖打擊俄國士氣和向北約施壓外，根本沒法逆轉劣勢。在俄軍加強轟炸下，烏軍後勤體系難以維持，北約再不全力救援，即使俄軍不掀起大戰，烏軍也難逃敗局，不用俄羅斯全面進攻，烏軍便會潰散。5月澤連斯基的總統任期完結，便失去政權的合法性，烏克蘭內部會否有變呢？北約會怎樣應對？

烏克蘭的大戰未必真的需要大打。北約無對策，只是玩弄外交虛言，烏克蘭亦無實力改變形勢，俄羅斯是否需要用大戰來加速戰爭的結束？抑或是保存軍士的生命，在現時的有利形勢下與北約耗下去，讓北約與美烏的內部矛盾再進一步發酵，等待特朗普上台把拜登的政策打個稀爛？

中東的形勢更難估計，主因是以色列政權不像烏克蘭政權，後者全屬傀儡，以利益為上，美國的主導力量大。以色列政權的宗教色彩濃厚，有極端主義的傾向，且猶太挾持美國政府，政治自信和獨立性極強。近月來看，美國已不足以制約以色列，而以色列似決心大戰，以此來解決當前政治困境，甚至尋求大勝來徹底清理巴勒斯坦的問題。於是，以軍是全面以加薩撤退來防範乃至準備與伊朗大戰，抑或在各族地方武裝打擊下已顯敗象，因此要收縮戰線，以應付伊朗及所屬地方武裝更強烈的進攻呢？

以軍總動員，但軍力還有限，加薩一役死傷不少。伊朗若一聲令下對以色列圍剿的話，以色列不可能像以往戰爭般可容易卻敵，並可出擊制勝。戰爭的形式與形勢改變，以軍只能固守，但固守若無美國全力支援乃至出兵，也守不了多久，中東大戰的機會便不大。伊朗毋須直接出兵大戰，只對以色列加強施壓，便可將之耗死。以色列小國寡民，也無險可守，不利持久戰。