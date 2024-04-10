DSE首以App簽到 有考生不諳使用

【本報訊】中學文憑試DSE首科筆試視覺藝術科昨日開考，今年是復常後首次文憑試，考生需要使用考評局新推出的「報到易」應用程式自行簽到，入到試場，考生要用手機掃條碼簽到，監考員在點名時會透過流動裝置以「監考易」點名，查閱考生於報名時提供的資料，核實考生身份。

考生李同學表示，對應用程式使用方法不熟悉，有數次重新開啟「報到易」時需重新登入，擔心進入考場報到時需重新登入程式，因此提早到試場，以作準備。亦有考生認為「報到易」不難使用，考生劉同學表示，學校早前舉辦講座教學生如何使用，認為算幾方便、易用，使用上沒有遇到困難。而雖然今年全面復常，沒有任何防疫措施，不過亦有不少考生為免染病影響考試，亦選擇戴口罩應考，考生林同學指出，平時已習慣了戴口罩，更認為可減低緊張感。

英華書院校長陳狄安表示，昨日開考運作暢順，考生和考務人員均有充足準備，亦沒有學生在報到上遇到困難。他指，今年沒設任何防疫措施，需要的人手減少，對考務人員、學校而言壓力較低。

考評局：筆試開考日順利 考評局表示，昨日約3,700名考生於全港50多個一般試場與約200個特別試場應考，各試場的考試均已順利完成。秘書長魏向東到位於文理書院（九龍）的試場視察及為考生打氣，他指昨早試場的PESS2整體運作順暢，約85%考生使用「報到易」自行報到，讓監考員可更有效率地核實考生身份，相較過去的程序，節省監考員協助考生點名的時間，加快考務工作的流程。至於其他未有使用「報到易」的考生，監考員亦已協助他們報到，不會影響他們應考的資格。