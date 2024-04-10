雪龍2開放登船 市民嘆時間太短

日限千人參觀 每節僅半小時 國家第一艘自主設計和建造的極地科學考察船「雪龍2號」訪港第二日，公眾即日起可按預約免費登船參觀，每節半小時。每日將有約1,000人登船參觀，分20至30人一組，參觀完後可獲發紀念明信片。首批參觀者昨日早上8時半在尖沙咀海運郵輪碼頭登船，上船前要通過安檢。

有市民自行報名上船，指對觀測直升機和南極大磷蝦等生物樣本印象最深刻，但希望參觀時間可更長，講解可更詳盡。昨有學校組團參觀，有中四學生表示考察隊能於雪龍2號內，採深達6,000米的海水樣本，認為國家發展很好，又指對生物科學有興趣，希望大學能修讀生物醫學工程，和研究深海生物。

大學生見「月池車間」感新奇 香港大學亦分別安排師生到船上參觀。有港大學生表示感覺很新奇，在船上見到不同科研設備，包括直升機、無人機、「月池車間」等感到新奇，亦有南極動植物標本，加深對國家科研的了解。港大電子學習發展實驗室總監霍偉棟表示，雪龍2號訪港能讓香港學生了解到國家在應對氣候轉變的工作，到極地進行科學考察亦並非遙遠的事，希望香港學生和科研人才將來有機會可以參與相關工作，例如生物科學、環境科學、資訊科技等多個範疇。

國家自主設計和建造的極地科學考察破冰船「雪龍2號」由前日起訪港5日，前日上午由鯉魚門經維港駛至尖沙咀海運大廈泊岸，並進行海上巡遊，吸引不少市民圍觀。「雪龍2號」有關船員及科學家亦出席不同活動，包括灣仔伊利沙伯體育館舉行的文藝晚會、中大主辦的氣候變化國際會議等。部分科學家今日會與香港學生對談，並會與「南極中山站」連線對話，科學館將全程直播。