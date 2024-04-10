改帳單私吞2.3萬元 餐廳前職員認5罪

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名中餐廳前職員，指她在食客結帳後擅自在餐廳電腦系統修改帳單，以偷竊中餐廳款項逾2.3萬元。被告昨日在東區裁判法院承認5項盜竊罪名，還押懲教署看管。主任裁判官徐綺薇將案件押後至本月23日判刑，以待索取被告的背景報告。

被告為梁䔝盈，現年35歲，利苑酒家前文員及替更收銀員，承認5項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。被告於2019年12月至2021年12月案發期間，在利苑中環分店任職文員及兼職收銀員，她獲授權在餐廳的電腦系統修改或取消客人的訂單。

案情透露，被告為3枱消費共逾兩萬元的食客結帳後，擅自在系統刪除已下單出菜的數量，令利苑以為他們的結帳金額約為1.5萬元，從而侵吞差額共約5,000元。此外，被告又盜取一名客戶儲於其在利苑膳食消費訂金戶口內的1.33萬元。被告為了掩飾自己挪用款項，又在另一名客戶結帳後，以同樣手法在系統內取消有關訂單，從而盜取對方約5,200元以存入上述膳食消費訂金戶口。