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潛單位擸金飾 竊賊落網起贓

疑犯被帶走調查。 疑犯被帶走調查。
疑犯被帶走調查。
【本報訊】葵涌區執法人員於上周五（5日）中午接獲報案，指青山公路430至436號一單位遇竊，損失一批總值約一萬元的金飾。人員經翻查現場「天眼」片段及進一步調查後，鎖定懷疑涉案人士，並於前日在葵涌石籬二邨石禧樓，以涉嫌「爆竊」罪，拘捕一名姓陳（45歲）本地男子，並在其住所內檢獲懷疑涉案證物。
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