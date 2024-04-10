載友衝燈逆線剷路 揸綿羊仔13歲男被捕

罔顧自身及他人安全的一名少年，上周五（5日）駕駛沒有車牌的「綿羊仔」電單車，搭載同伴在元朗街頭飛馳，期間不但無戴頭盔，更懷疑先後攝車罅、衝燈、逆線行駛再剷上行人路險釀意外，有關「車Cam」片段旋即引來網民狠批。其後，有疑是駕車少年在網上霸氣反駁「你覺得我會怕嗎？」又上載電單車影片炫耀「冇事」。執法人員經調查後，於前晚以涉嫌「危險駕駛」及「無牌駕駛」等7宗罪，拘捕一名13歲少年。

社交平台於上周五瘋傳兩名白衣少年，在零安全裝備下駕乘「綿羊仔」電單車，穿梭元朗街頭的3段「車Cam」短片。第一段顯示時間為當日下午5時39分，在元朗青山公路元朗段往安樂路方向，一名身穿白衣、戴耳機及沒有戴上頭盔的少年，駕駛沒有車牌的「綿羊仔」電單車，身後搭載另一沒有戴上頭盔的少年。期間「綿羊仔」至少攝兩次車罅，並在車與路邊欄杆之間的狹窄空隙行駛，駕車少年更數次伸出左腳踏地以保持平衡，其後更衝越紅燈。

網民鬧爆 少年囂張回應 第二段短片顯示拍攝時間為同晚8時32分，白衣少年駕駛「綿羊仔」由元朗教育路往仁樂坊行駛，期間「車Cam」車主目睹少年駕車迎面而至，並在「車Cam」車主座駕的旁邊駛過，幸好後者及時煞車而未釀意外。第3段短片則拍攝到兩名衣着一模一樣的少年，駕乘「綿羊仔」疑在水車館街逆線行駛，期間更疑罔顧他人安全剷上行人路飛馳，直至黃金中心附近乘客落車，少年則驅車離去。

該3段「車Cam」短片旋即引起網民熱議，有當區網民指出，該兩名少年的行徑已非首次，聲稱之前更於非行車路段駕駛，「前日仲揸埋入球場……」「投訴，佢已經唔止一次，儲儲埋埋有排佢罰」。面對網民指斥，懷疑駕駛「綿羊仔」的少年竟態度囂張，在網上回應聲稱「你覺得我會怕嗎？」並上載該輛「綿羊仔」的影片及指稱是「香港首台？」

執法部門經調查後，於前晚約7時40分，在元朗區以涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」共7宗罪，拘捕一名13歲少年，至昨日他獲准保釋候查，須於5月上旬報到。另根據現行法例，有關少年的危險駕駛行為，其監護人可能會因為涉嫌「疏忽照顧兒童」負上刑責。