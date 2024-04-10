掌摑警員 懲教助理判感化

【本報訊】一名二級懲教助理去年5月疑喝醉酒，在銅鑼灣一幢大廈內大吵大鬧，警員接報到場調查期間，該懲教助理被指掌摑其中一名男警。涉案懲教助理最終被落案起訴一項襲警罪，上月在東區裁判法院認罪，昨被裁判官何慧嫻判處12個月感化。

何官指接納被告一直有主動接受治療並處理其精神及情緒問題，相信被告是一時衝動及受酒精影響犯案。何官考慮到被告認罪及初犯，接納報告建議判處感化。

求情指因精神問題犯案 被告吳海威（36歲），報稱任二級懲教助理，他被控一項襲警罪。控罪指被告於2023年5月29日，在銅鑼灣耀華街38號ZING!地下襲擊執行職責的警務人員，即警員杜家樂。辯方求情指，被告的報告正面，他亦因其精神問題而犯案。辯方指被告願意面對過錯，並獲家人支持接受更生，望裁判官可接納報告建議判處感化。

案情指，案發當日的清晨4時許，被告涉在涉案商業大廈內前往6個不同樓層尋找酒吧不果，返回地下並與保安爭執，要求保安使酒吧開門。警員於約5時接報到場，被告向警員大喊大叫並脫去上衣，其後掌摑涉案警員的左邊臉，警員把被告推開後拿出警棍防衞，被告繼續對着他破口大罵。被告及後被捕，在警誡下保持緘默。案件編號：ESCC 2689/2023