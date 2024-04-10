打擊黑工黃賭毒 油尖深水埗27人被捕

【本報訊】油尖區執法人員聯同入境事務處人員，於前日展開代號「冠軍」暨「炮擊」的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕20人。行動中，人員拘捕19名內地女子及一名內地男子，年齡介乎26至54歲，他們分別涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」。部分被捕人稍後將交由入境事務處跟進。

另外，深水埗區執法部門根據線報，於同日下午在區內進行打擊非法賭博行動，突擊搜查長沙灣道一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。行動中，人員拘捕一名姓陳（55歲）女子，涉嫌「經營賭博場所」；另外兩男兩女（52至86歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。人員亦在該單位內，檢獲兩張電動麻雀枱、4副麻雀及一些賭款。

單位檢賭具可卡因 此外，深水埗區執法人員於同日下午展開反毒品行動，打擊區內販毒活動。行動中，人員在福榮街一住宅單位內，檢獲約15克懷疑可卡因，市值約1.5萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕單位內一名44歲男子及一名25歲女子。