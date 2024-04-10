加稅逾月 戒煙熱線收1858來電

【本報訊】新一份財政預算案提出每支香煙加8毫煙草稅，以減低煙民數字。立法會審議相關條例草案委員昨日召開了會議，當局指出，衞生署接獲的戒煙電話個案，由2022年約7,400宗，增加至2023年的9,700宗，增幅逾三成。而2月28日宣布增加煙草稅至4月7日期間，衞生署戒煙熱線接獲1,858個來電。

當局又提到，在2023年政府增加煙草稅之後，吸煙率開始有下降迹象，由2021年的9.5%，降至2023年的9.1%，可見增加煙草稅和相關控煙措施是有效的。

對於坊間質疑，加煙草稅只會助長私煙買賣，當局指實際影響相當有限，重申增加煙草稅和打擊非法煙草貿易是相輔相成的措施。

擬推標籤制區分未完稅煙 另外，現時打擊私煙主要由海關負責，上游堵截走私，中游取締倉儲，下游掃蕩販賣。而衞生署控煙酒辦會聯同其他部門建立合作機制，針對公共屋邨派發煙草傳單的違法活動。當局又打算推行完稅標籤制度，以區分香煙是否完稅。