組織倡訂框架策略 完善晚期照顧

【本報訊】香港人口日益老化，老年人晚期照顧備受關注。政府去年就預設醫療指示立法，讓成年人有權按意願設定預設醫療指示，即能預先選擇其人生最後階段、精神不健全時，拒絕接受的治療方式。藉立法為契機，智庫組織「團結香港基金」建議政府就有關問題制訂「晚期照顧一二三」，以「一框架、二界別、三策略」的方向，完善香港晚期照顧安排。

晚期照顧是指市民在生命最後6至12個月期間接受的照顧，涵蓋病人心理、社交、靈性及醫療層面。基金會副總裁葉文褀認為，政府推行的草案本身只能聚焦醫療方面，有一定局限性；建議制訂一個標準化框架、促進醫社兩界別合作，並對公眾、醫療人員及社區服務人員作教育和培訓。基金會副總裁蔡文祺指出，據醫管局數據，病人臨終前6個月醫療服務使用率開始增加，而最後兩個月更大幅上升，完善晚期照顧有助減輕醫療負擔。

晚期患者或會出現神志不清的情況，導致自己無法表達意願，要家屬為其作艱難的臨終安排決定。基金會醫療及社會創新研究主管周嘉俊指，為了避免家庭因臨終安排出現紛爭、讓患者按自己意願有尊嚴地離開，政府可以參考台灣已推行的「病人自主權利法」，讓病人可按個人需要安排全面的晚期照顧計劃，制訂一個全港標準化預設照顧計劃框架，讓市民向服務提供者、家庭成員表達自己價值觀和偏好，選擇適合的方案。

冀增醫院社區服務協調 他又指出現時醫院、社區服務過渡及協調不足，往往要市民分別諮詢各間機構，查詢有否合適服務，望加強兩界別之間的協調，方便市民。葉文褀強調，政府不一定要成立單一機構提供醫社過渡服務，亦可以倣效現有如賽馬會安寧頌的服務，為市民直接轉介到合適機構。研究顯示，使用安寧頌計劃3個月後，患者在離世前6個月住院日數平均可減少15.5日，受訪者亦表示生活實際問題、抑鬱症狀及焦慮症狀都有所改善。

華人社會往往視生死議題為禁忌，不少人避而不談，令香港晚期照顧服務不足。香港大學調查指出，有七成人從未聽過「晚期照顧」，不過亦有七成半人不介意討論有關議題。周嘉俊表示，若坊間對生死教育有更深認識，不僅讓病人在臨終前得到照顧，更可在早期照顧到病人心理、靈性等方面。政府需對三方進行教育及培訓；對大眾及學生進行教育，提高公眾關注度，促進有需要家庭的討論，並讓晚期病患者家人知道可採取哪種行動。