李宇軒：研組流亡政府 須先搵「枱面人」

於黎智英被捕後 與陳梓華論去留 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨日在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一、「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。李宇軒坦承國安法生效後，考慮過成立流亡政府，又指在黎智英被拘捕當日，李曾與本案另一認罪被告、法律助理陳梓華討論去留。

審訊昨踏入第56日，李宇軒繼續接受控方主問。控方在庭上展示李宇軒跟陳梓華的訊息對話，顯示在2020年7月，陳問「你安排好晒香港啲嘢未」 ，又說「你去打呢件事會係你身邊所有人都會（被）照肺」。李宇軒昨解釋說，「去打」的意思是做「枱面人」，即「浮上水面」，用真名進行國際游說等事宜；而「照肺」則意指政治迫害、政治檢控。

李宇軒續指，當時他們有感社運到樽頸，故想推「枱面人」出來，為社運增添動力。兩人在對話間談及「枱面人」的人選，包括梁繼平、黃台仰、本土民主前線成員等，又提到讓「枱面人」離開香港，成立流亡香港政府。法官問成立流亡政府的說法是否認真，李稱當時「考慮緊」。李宇軒解釋，設流亡政府的先決條件之一，是一定要有「枱面人」，否則沒有人會認真看待它。

懷疑黎子管有陳梓華帳戶 另外，在2020年8月10日，黎智英被國安處拘捕，同日，李宇軒傳訊息給陳梓華說「肥佬黎出事」，有組員問是否需要踢陳梓華出Telegram群組，李及陳又討論是否需要離開香港。期間，陳梓華用英文答道，作為領導者，他（陳）需要做最後一個留下來的人；並稱「走走走，我若離開誰來帶隊」。李昨解釋，有組員發覺陳梓華人脈很廣，懷疑陳梓華的帳戶是由黎智英其中一個兒子管有，遂向李宇軒反映。李續指，國安法生效後，已預計政權總會找到方法拘捕他；而在同日稍後時間，李宇軒亦被捕。被捕後，陳梓華傳訊息給李，提及有些政客及商人正與「Jim」斷絕關係。

重光團隊參與制裁港官員 除此之外，庭上展示執法人員在李宇軒的電子器材中發現的文件，包括一份英國國會跨黨派國會香港小組（APPG）的調查報告，有關香港違反人權狀況，內容提及建議外國制裁香港官員，報告列明「重光團隊」有份資助是次調查。

另外，庭上亦展示一份制裁名單，列出約30個名字，要求外國制裁，該報告談到「重光團隊」有份參與。李宇軒昨表示，不記得上述兩份文件是由誰寄給他。案件今日續審，料控方會完成對李的主問，李將開始接受辯方盤問。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另外單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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