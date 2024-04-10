醫健：健康在您手：認識自閉症人士的世界

根據2021年的殘疾人士及長期病患者專題報告書，估計本港有22,400自閉症譜系障礙患者。自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder，ASD）是一種與生俱來的發展障礙，患者一般在3方面有明顯的障礙，包括語言及非語言的溝通障礙、社交障礙及重複、刻板、固執的行為模式。

特質不盡相同 自閉症是一個「譜系障礙」，患者雖擁有相似的特質，但在社交溝通、認知、情緒及行為等各方面，出現程度各異的分別，就像「光譜」有深淺不一的色調。因此不能一概而論，用特定的模式與他們相處。

不等於無法溝通 美國一項早期研究顯示，部分自閉症人士伴隨智力障礙，但不代表「自閉症」等於「智力不足」。但另有說法指，縱使自閉症人士在某方面表現出眾，但智商評估工具包含言語理解、知覺推理範疇的處理能力，由於自閉症人士語言理解能力可能較差，未必能理解抽象或象徵性的語言及有系統地組織及闡述意念，因而有機會影響總智商的指數。

不過，智力障礙並不等於不能與人溝通。雖然自閉症人士不擅言語上的理解及表達，但用圖像溝通則有助他們回溯記憶，消除雙方誤解。因此可考慮用故事形式或圖案與他們溝通和表達社交規矩。

讓其展現天賦 縱使自閉症是一種障礙，但他們也可以同時具備與別不同的天賦，如藝術、科學及演繹上的天分。因此，被診斷為自閉症並不是「世界末日」，只要對自閉症加深認識，多點耐性與自閉症人士溝通，與他們同行，克服病症所帶來的障礙，再給予發展潛能的機會，讓他們融入社會。

深水埗地區康健中心職業治療師 李中華