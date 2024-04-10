大灣區跨境直通救護車 擬年中試行

【本報訊】粵港澳大灣區居民往來頻繁，不少港人在內地居住亦有醫療運送服務需求，但現時港人於內地遇事受傷或因病，即使以救護車運送，亦須在關口「車過車」移交病人，這或帶來醫療風險。政府透露，擬在年中實行「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，為期一年，香港大學深圳醫院是內地試點醫院，澳門的試點醫院則是仁伯爵綜合醫院，政府指，計劃正式實施前會聯同深圳市或澳門特區政府進行演練，政府估計每年約有數十宗個案需啟動直接運送機制。

港大深圳醫院作內地試點 政府昨日向立法會衞生事務委員會提交文件，建議先以香港大學深圳醫院作為內地與香港跨境救護車安排的內地試點醫院，與由醫管局指定的香港公立醫院對接，並建議先實行直通救護車由深圳到香港的安排，視乎運作經驗及實際需要後，才推展至由香港到深圳的安排。至於澳門則以澳門仁伯爵綜合醫院作為指定試點醫院，兩地會先實行澳方車輛來港安排，並視乎運作經驗及實際需要，日後再探討由香港到澳門的安排。

至於要啟動跨境救護車機制，首要條件是需確保派送醫院和接收醫院須事先達成協議。當中派送醫院醫生會評估病人情況，並聯絡醫管局重大事故控制中心，聯同接收醫院作相關評估以決定是否啟動運送機制。當局又表示，派送醫院和接收醫院會確保病人親屬或病人已同意有關安排及知悉其運送風險。

另外，如有港人在內地或澳門遇上嚴重意外，而其情況經初步處理後需繼續接受進一步治療，同時亦不合適兩地救護車在口岸以「車過車」方式移交病人，跨境直通救護車便可在這些特別的情況發揮其功能。

當局強調，跨境直通救護車安排不會運載預計不久將出院或可在當地醫院接受適當治療的病人，舉例傷者如輕微骨折，可選擇當地醫院接受適當治療，待情況好轉及穩定後以其他方式，如跨境載客車輛回港繼續接受治療或康復；需要在當地即時搶救的病人亦未必適宜安排運送，避免運送過程導致延誤。