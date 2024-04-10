逾20商業項目賣地條件 列設哺集乳室

【本報訊】最新母乳餵哺調查顯示，2022年本地母乳餵哺率持續下降，但比2000年調查仍然大幅提升。當局指，在與各界積極和緊密合作下，社會普遍支持母乳餵哺，截至上月31日，當局已在超過20個涉及新商業發展項目的賣地條件中，加入提供育嬰間設施和哺集乳室的要求，而設於政府物業內的育嬰間已超過380間。

醫衞部門昨日於促進母乳餵哺委員會會議上表示，涵蓋2020年和2022年出生嬰兒的調查顯示，本地母乳餵哺率均有所下降，估計因為新冠疫情期間，支援服務及推廣工作受限於各項防疫措施，但2022年出院時的母乳餵哺率為85%，相較2000年的55%仍有大幅提升，同期全母乳餵哺至4個月大的比率則由8%提高至22%。

政府物業 設380育嬰間 當局表示，現時全港8間設有婦產科的公立醫院均已獲認證為「愛嬰醫院」，而衞生署轄下正提供服務的28間母嬰健康院中，亦有3間獲得「愛嬰醫療機構」認證，餘下25間健康院亦已開展認證程序。當局指，截至上月31日，已在超過20個涉及新商業發展項目的賣地條件中加入提供育嬰間設施和哺集乳室的要求，同期設於政府物業內的育嬰間則已超過380間。當局又指，會透過不同途徑加強宣傳母乳餵哺，並加快「愛嬰醫療機構」的認證工作，加強醫護界對授乳母親的專業支援。

衞生署由1998年起在轄下的母嬰健康院進行母乳餵哺調查，初期每年進行，直至2002年起改為每兩年一次，2016、2018及2020年出生嬰兒出院時曾以母乳餵哺的比率分別為86.8%、87.5%及86.8%。