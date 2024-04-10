稱項目愈多 意外機率愈高 母公司：精進不獲續牌社會成本大

【本報訊】近年涉多宗致命工業意外的承建商「精進建築有限公司」正申請續牌，現時條例規定承建商須至少一名獲授權簽署人代表公司，並須經面試考核是否合適繼續代表承建商處理工程。精進建築母公司興聯集團的總經理周暢光受訪時指，精進的獲授權簽署人將於明日到承建商註冊事務委員會面試。他又表示精進近月去信政府，陳述所做的多項安全改善措施，又指工業意外非精進建築的「專利」，由於精進正負責多個政府工程項目，涉約4,000名員工，若不獲續牌所涉社會成本甚大。

周暢光又指，項目愈多的公司，發生意外的機率愈高，強調精進已吸取寶貴教訓，推出一連串改善措施，包括董事們組隊每周突擊巡查不同地盤，就不安全工作環境提醒項目經理、地盤總管和前線工作人員，要即時糾正等。另外亦會透過獎金，鼓勵員工以不記名，舉報不安全的施工情況，亦有安排兩名技術工人巡查地盤，即時堵塞每個潛在風險。

工權會指釘牌未必最佳方法 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文上月初以工權會名義去信特首，蕭強調信件內容沒建議或要求政府為精進續牌，而是陳述精進在事故後的善後工作，包括對死者家屬提供恩恤金、與工權會合作推廣職安訊息等。她認為精進地盤發生過多宗工業事故，嚴懲屬必須，但事後若能表現出確切的改善，亦應給予對方改過機會，指出若有關公司結業，背後董事及各類人員亦可再組公司重新營運，或轉去其他公司繼續工作，最終結果分別不大，釘牌未必是徹底改善職安的最佳方法。

勞聯兼立法會勞工界議員周小松認為，承建商發生嚴重意外後推改善措施是應該的，但工會就此致函政府的做法較少見；他又指承建商的規模和項目數量非「免死金牌」，促政府以安全管理作續牌條件。工聯會議員陸頌雄亦指工會過去不太感受到精進有很大反省，冀當局從嚴審視其安全改善措施。